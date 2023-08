Kündigungsgrund Lästern? Wer in einem Chat über Kollegen herzieht, riskiert den Job

Lästern über Vorgesetzte: In welchem Umfeld dürfen Beschäftigte ausfällig werden? ++ Reverse-Monitoring: Trumpf will wissen, wie die Generation Z tickt ++ In die Pilze: Pilzsachverständige haben gerade gut zu tun

Audio herunterladen (18,6 MB | MP3) Gelegentliche Lästereien über den Kollegen oder die Chefin sind wahrscheinlich in vielen Unternehmen an der Tagesordnung. Mehrere miteinander befreundete Mitarbeiter einer Fluggesellschaft aus Niedersachsen haben es mit der Lästerei allerdings ziemlich übertrieben. In einer WhatsApp-Chatgruppe haben sie mit rassistischen und sexistischen Beleidigungen über Vorgesetze und andere Kollegen hergezogen. Der Chatverlauf wurde öffentlich, einigen der Betroffenen gekündigt. Zu Recht, wie das Bundesarbeitsgericht in Erfurt diese Woche geurteilt hat. Interview mit der Mainzer Arbeitsrechtlerin Maren Habel. Weitere Themen der Sendung: · Reverse-Monitoring: Trumpf will wissen, wie die Generation Z tickt. Ein Beitrag von Geli Hensolt

· Frag die Knigge-Expertin: "Wie begehe ich meinen Einstand" und "Wie ziehe ich die Reißleine, wenn der Job nicht passt?" Mit SWR1-Knigge-Expertin Carolin Lüdemann

· In die Pilze gehen: Pilzsachverständige sind zurzeit sehr gefragt. Reportage von Wolfgang Brauer. SWR1 Brief der Woche an Starkoch Alfons Schuhbeck Nach Uli Hoeneß und Boris Becker sitzt jetzt ein weiterer prominenter Deutscher im Knast: Der Koch Alfons Schuhbeck sitzt seit Mittwoch wegen Steuerhinterziehung ein. Kurioser Zufall: Ausgerechnet jetzt sucht seine JVA einen Gefängniskoch. Glosse von Christoph Azone.