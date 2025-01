Krankenstand im Arbeitsleben – brauchen wir strengere Regeln?

Wie Beschäftigte am Bosch-Standort Schwäbisch-Gmünd mit der Hiobsbotschaft zur Umstrukturierung umgehen ++ Was macht die Angst vor dem Jobverlust mit der Psyche der Betroffenen? Gespräch mit Klaus Lieb, Professor für Psychotherapie der Leibniz-Gemeinschaft in Mainz ++ That' s nuts! Ein preisgekröntes Jungunternehmen holt den Nussanbau zurück nach Rheinhessen ++ Frag die Arbeitsrechtlerin Julia Englert