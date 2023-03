Frl. Wommy Wonder

"Hallo, hier ist Fräulein Wommy Wonder! (…) Wenn mich mal der Rappel packt und mir wird alles zu viel, dann fahre ich auf den Württemberg in die Grabkapelle, die der König Wilhelm seiner Katharina hat erbauen lassen, das schwäbische Taj Mahal. Da steht über dem Eingang „Die Liebe höret nimmer auf“ und das ist wunderbar. Da haben Sie eine Auszeit, da haben Sie eine Ruhe, da können Sie sich erden lassen und Sie wissen, die Liebe wird alles überdauern. Das ist immer schön. Also, machen Sie sich gute Gedanken, suchen Sie sich einen Platz, der Ihnen gut tut, und fragen Sie sich nicht: Ist das Glas halb voll oder halb leer? Trinken Sie aus, was drin ist. Bleiben Sie gesund!"