Verena Bentele

"Mein Kraftort ist die Natur, ein Park oder ein Wald oder auch ein See. Das sind für mich richtig schöne Orte, an denen ich mich erholen und Energie tanken kann. Ein Baum, der seine Wurzeln in die Erde steckt und seine Zweige in den Himmel streckt, um dort die Sonne zu erhalten, das finde ich ein richtig schönes Bild, um Energie zu ziehen und Energie zu sammeln und zu tanken. Für mich ist die Natur vor allem deswegen wichtig, weil ich aus einem ganz kleinen Sechs-Häuser-Dorf am Bodensee komme, also in der Natur aufgewachsen bin und bis heute gerne viel Zeit in der Natur verbringe. Vor allem zum Beispiel nach einem harten Arbeitstag in der Natur joggen ist für mich immer noch die beste Entspannung. Also probieren Sie es mal aus, tauschen Sie mal die Couch, wenn Sie müde sind, gegen den Park und einen kleinen Dauerlauf oder einen Spaziergang. Ich würde sagen, das wird Ihnen richtig Spaß machen. Und es wird etwas helfen. Viel Spaß beim Ausprobieren!"