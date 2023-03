Sven Plöger

"Mein persönlicher Kraftort, wo soll der schon sein? Natürlich in der Luft! Und das ist dann mein Gleitschirm. Mit dem kann ich mich an verschiedenen Stellen bewegen. Aber wenn man zum Beispiel in den Alpen unterwegs ist, und dann steht man zunächst an einem Hang, dann zieht man den Schirm über sich auf, macht kurz den Kontrollblick, dann zwei, drei raumgreifende Schritte, und dann schwebe ich in meinem Element in der Luft, etwas „Kraftschöpfigeres“ gibt es gar nicht. Und dann der Blick nach unten: Wenn man da oben schwebt, in aller Ruhe, dann sieht man, wie klein manches Ereignis, was man möglicherweise im Alltag für groß und schwierig hält, eigentlich wirklich ist. Und wenn ich dann lande, dann kann ich versichern, dann habe ich richtig viel Kraft geschöpft. Mein Kraftort: Mein Gleitschirm."