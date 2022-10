Monika Stein

"Mein persönlicher Kraftort… ehrlich gesagt, habe ich mehrere persönliche Kraftorte. Wenn ich Kraft brauche, muss ich in die Natur gehen. Einige von Ihnen wissen es, ich komme aus Freiburg im Breisgau. Und natürlich ist da der Schwarzwald vor der Tür, und dort kann ich gut Kraft tanken. Aber meine beste Kraftquelle ist tatsächlich die Nordsee. Wenn die jetzt noch in Freiburg vor der Haustür wäre, dann wäre es perfekt. An der Nordsee mir den Wind um die Nase blasen lassen, am Strand entlanglaufen und einfach nur den Kopf freikriegen – das ist meine persönliche Kraftquelle."