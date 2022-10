"Mein Kraftort ist die auf dem Bild abgebildete, von mir so genannte Birkenallee am Mauerweg in Berlin. Ich wohne ja schon seit ein paar Jahren in Berlin und gehe dort eigentlich täglich vorbei, wenn ich die Gassirunde mit meinem Hund gehe. Und das ist so ein Ort, der mir einfach immer wieder im Wandel der Jahreszeiten die Schönheit der Natur vor Augen führt und ich ihn deshalb gerne als mein Kraftort bezeichne."