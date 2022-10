Heike Springhart

"Ich stehe hier vor der Pankratiuskapelle in Niebelsbach bei Keltern. Diese Kapelle habe ich vor einiger Zeit als meinen Kraftort entdeckt. Das ist eine kleine evangelische Kirche, wunderbar ruhig, immer offen. Und wenn ich in der Kirche, in den uralten Bänken sitze und die Stille genieße und mich ausrichten kann auf das, was mich trägt, dann komme ich wunderbar zur Ruhe. In dieser Kapelle war ich schon in sehr fröhlichen und dankbaren Momenten. Aber auch schon in sehr traurigen Momenten. Und zu wissen, dass da auch andere ihre Gebete in den Himmel gesprochen haben, das gibt mir Kraft. Und ich glaube, dass wir solche Kraftorte brauchen in diesen Zeiten und genieße ihn auch immer wieder für mich."