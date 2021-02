Die Themen: Kreativ durch Corona - 18-jähriger Schüler komponiert Ballade / Kirchen, Synagogen, Moscheen im Lockdown / Künstliche Intelligenz im Alltag / Diskussionskultur in neuer Clubhouse-App / Gottesdienste in freikirchlichen Gemeinden in der Pandemie / BasisBibel - neue Übersetzung der Bibel für das 21. Jahrhundert / 20 Jahre Weltsozialforum / Künstliche Intelligenz – Probleme / 10. Jahrestag Volksaufstand in Ägypten, Gespräch mit Esther Saoub, ehem. ARD-Korrespondentin in Kairo / Hautnah miterleben: 3D-Kurzfilm über Flucht eines Flüchtlings / "...in ständiger Angst" - Studie über Mütter in lesbischen Beziehungen / Dürfen Maschinen moralische Entscheidungen treffen? Gespräch mit Thilo Hagendorff, Technikethiker, Universität / Standpunkt: Kükentöten - nicht das Gelbe vom Ei / Volker Keller aus Mannheim kämpft gegen Antisemitismus / Internetspielsucht besiegt - 10-Jähriger aus Speyer hat es geschafft

Redaktion: Dimi Triantafillu