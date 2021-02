per Mail teilen

Der deutsche Spendenrat hat diese Woche gemeldet: Die Spendenbereitschaft der Menschen in Deutschland ist im vergangenen Jahr (2020) gestiegen. Das ist erstaunlich, aktuell hat man eher den Eindruck, dass es an Geld fehlt und die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert, in den aktuellen Debatten nehmen zumindest Forderungen von Unternehmen, Hoteliers und Kunstschaffenden nach staatlichen Förderungen den Raum ein. Deshalb findet unsere Reporterin, Sophie Rebmann aus der Redaktion Religion, Migration Gesellschaft: Diese Nachricht ist ein Grund zur Freude – und ein Anlass, sich etwas zu wünschen.

Ein Kommentar von Sophie Rebmann.