Das Münchener Gutachten zum sexuellen Missbrauch, das am Donnertags vorgestellt wurde, legt offen, wie tief auch hohe Würdenträger in der katholischen Kirche in den Skandal verwickelt sind. Bis an die Mauern Roms schlagen mittlerweile seine Wellen. Aber noch immer sind wirkliche Konsequenzen ausgeblieben. Ein Kommentar von Ulrich Pick