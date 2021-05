Die Themen: Stift und Papier - Briefe für einsame Menschen / Stichwort Himmelfahrten in verschiedenen religiösen Traditionen / Vom Ultra zum Diakon - Porträt Toni Babic / Dernbacher Schwestern in großer Sorge wegen Corona in Indien / Frischer Wind - neue Abgeordnete mit Migrationshintergrund im Landtag BW / Standpunkt: Vatertag? Lieber Vatermomente jeden Tag / Gespräch mit dem Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti: Was haben die Eisheiligen mit dem Wetter zu tun / Große Ratlosigkeit - Auflösung Betroffenenbeirat der EKD / Gespräch mit Bettina Limperg, Präsidentin des ÖKT vor dem Start des ÖKT in Frankfurt / Unter dem Radar - Wie die Ökomene an der Basis funktioniert / Offensive - Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen überprüft koloniales Erbe / Vorteile und Hindernisse - Über die Schulkarriere mit Migrationshintergrund. Gespräch Prof. Havva Engin, Pädagogische Hochschule Heidelberg / Wie eine syrische Familie in Deutschland das Zuckerfest feiert / Ungute Erinnerungen - Gedenkstätte an das KZ Außenlager Hailfingen-Tailfingen / Talente im Land - Stiftungen fördern benachteiligte Schüler*innen in Baden-Württemberg

Redaktion: Claudia Bathe mehr...