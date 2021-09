Nicole aus Frankenthal: „Ich arbeite als Frühstückskraft in einem Hotel. Bei der Einstellung hat man mir versprochen, dass mein Gehalt im Laufe der Zeit erhöht wird. Nun habe ich durch Zufall erfahren, dass die Kolleginnen, die nach mir eingestellt wurden, bei gleicher Arbeit und gleicher Stundenzahl von Anfang an mehr Gehalt bekommen haben. An meiner Leistung kann es nicht liegen, sonst hätte ich keinen festen Vertrag bekommen. Was kann ich tun?“