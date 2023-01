Alle Welt staunt über diesen Chatbot, der blitzschnell Fragen beantworten und Texte verfassen kann. Natürlich auch Briefe! Also los: "ChatGPT, schreibe einen Brief an den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Begrüße ihn freundlich. Sei ironisch. Schlage ihm vor, was er mit den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr machen soll. Überlege, wie er die Bundeswehr verbessern kann. Sei freundlich zu seiner Vorgängerin Christine Lambrecht."