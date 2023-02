Knochenjob und wenig Geld: Was sich eine Postbotin von den Tarifverhandlungen wünscht

per Mail teilen

Sendungsmengen und Druck steigen und die Inflation verschlingt das Gehalt ++ Ende der Corona-Arbeitsschutzverordnung - alles wieder wie vorher? ++ Armutsfalle Krebserkrankung: Von Krankengeld und Zwangsverrentung

Mitte der Woche setzen sich Vertreter von Verdi und Post wieder an den Verhandlungstisch. Dann startet die dritte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn, bei einer Laufzeit von 12 Monaten, das Unternehmen lehnt das vehement ab. Aber wie ist die Lage derer, um die es in diesem Streit geht? Wolfgang Brauer hat eine Postzustellerin in der Pfalz getroffen und mit ihr über viel harte Arbeit und wenig Geld gesprochen.

Weitere Themen der Sendung:

"Ende der Corona-Arbeitsschutzverordnung - alles wieder wie vorher?". Interview mit Sven Adomat, Vorstand im Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement.

"Armutsfalle Krebserkrankung: Von Krankengeld und Zwangsverrentung". Reportage von Geli Hensolt.

"Darf nachträglich Zeiterfassung korrigiert werden?". Antwort vom Arbeitsrechtler Michael Felser.

SWR1 Brief der Woche an den Finder der sehr kleinen, sehr radioaktiven Kapsel in Australien.

Satirisches Schreiben an den Menschen, der in Westaustralien quasi die Nadel im Heuhaufen gefunden hat. Glosse von Anno Wilhelm.