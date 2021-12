Knochenjob 24-Stunden-Pflege – der Vermittlungsdienst FairCare macht es besser

++ Knochenjob in der häuslichen Pflege - ein Stuttgarter Vermittlungsdienst macht vor, wie es besser geht ++ Ende der Homeoffice-Pflicht - welche Risiken gehen damit einher? ++ Stau auf dem Rhein - das Containergeschäft gerät ins Stocken ++

"FairCare" - faire Arbeitsbedingungen in der häuslichen Pflege. Sie kochen Mittagessen, helfen beim Zähne putzen, unterstützen beim Spazieren gehen. Oft sind sie rund um die Uhr im Einsatz -Pflegekräfte, die alte Menschen in ihrem zuhause betreuen. Häufig bekommen die oft aus Osteuropa stammenden Pflegerinnen dafür nur einen Hungerlohn, Freizeit haben sie häufig so gut wie gar nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt geurteilt: so geht das nicht weiter. Die Pflegerinnen haben Anspruch auf den Mindestlohn - auch während der Bereitschaftszeit - so lautet das Urteil. Der Stuttgarter Vermittlungsdienst "FairCare" macht vor, wie es geht. Hier bekommen die Pflegerinnen faire Löhne und werden wie Angestellte behandelt und nicht wie Leibeigene. Reportage von Wolfgang Brauer

Weitere Themen der Sendung:

Die Angst vor der Delta-Variante geht um:Interview mit Professor Göran Kauermann von der Uni München

Containerstau in Ludwigshafen.Reportage von Martina Senghas

SWR1 Höreraktion: Frag die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann

Viola:

„Wie verhalte ich mich, wenn Kollegen im Betrieb einen Geburtstag ohne Mundschutz und Mindestabstand feiern?“

SWR1 Brief der Woche an Otto.

Der im Film Catweazle groß rauskommt. Glosse von Anno Wilhelm