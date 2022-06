Inklusive Ferienbetreuung in Esslingen / Roboter helfen bei Inklusion in japanischem Cafe / Talk mit Regine Rosner, In Via, Tag der Hausangestellten / Talk mit Regine Rosner, In Via, Tag der Hausangestellten / 20 Jahre mit Spenderherz / Standpunkt zum Urteil zur Schmähplastik an Kirche in Wittenberg / Missbrauch: Fluchtroute Südamerika von Geistlichen / 5 Jahre Geflüchtete als Straßenbahnfahrer in Mannheim / Flut im Ahrtal: neue Figur des Heiligen Matthias / Abtreibungsdebatte in den USA - Stimmungsbericht aus Georgia

Redaktion: Utku Pazarkaya mehr...