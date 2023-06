Kirchliche Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg

per Mail teilen

Seit mehr als 15 Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Der Überfall Russlands auf sein Nachbarland hat inzwischen Hunderttausende Menschen in den Tod gerissen, und ein Ende der Kämpfe ist nicht abzusehen. Bislang ist unbekannt, ob überhaupt Friedensvermittlungen möglich sind und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Als mögliche Vermittler zwischen den Kriegsparteien werden immer wieder die christlichen Kirchen genannt. Und in der Tat haben sich sowohl der Vatikan als auch die Weltkirchenrat positiv zu einer eigenen Friedensmission geäußert. Einzelheiten von Ulrich Pick: