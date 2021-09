Außerdem: "Rock Your Life!": Mit Mentoring von der Realschule ins Medizinstudium ++ Stur und wenig flexibel: Corona-Schwierigkeiten schaden dem Ansehen von Beamten ++ Urlaub auf dem Auto: Ex-Opelaner gründet in der Corona-Krise einen Dachzeltverleih

"Rock Your Life!": Mit Mentoring von der Realschule ins Medizinstudium. Reportage von Geli Hensolt.

Stur und wenig flexibel: Corona-Schwierigkeiten schaden dem Ansehen von Beamten. Interview mit Ulrich Silberbach, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes.

Urlaub auf dem Auto: "Corona war für uns ein Beschleuniger". Reportage von Wolfgang Brauer.

SWR1 Mitmachaktion: Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

Keine Lohnfortzahlung in Corona-Quarantäne

Ab Mittwoch gilt es in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz ab dem 1. Oktober: Wer nicht gegen Corona geimpft ist aber in Quarantäne muss, bekommt leine Lohnfortzahlung mehr. Warum können die Länder das einfach ändern? Und was gilt für Menschen, die sich nicht impfen lassen können?

SWR1 Brief der Woche an die Stadtverwaltung San Francisco

Die Stadt will Kriminellen Geld zahlen, wenn sie niemanden erschießen. Glosse von Jan Seidel.