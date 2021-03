Die Themen: Mein Lieblingswort ist ... - Collage " zum "Tag der Muttersprache"/Ein Freiwilligenkreis in Mainz betet seit einem Jahr nonstop/Kostüme, Teigtaschen und die Erinnerung an Königin Esther – Was an Purim wichtig ist/Wo die Liebe hinfällt - Zwei ehemalige Ordensmitglieder heiraten/Die größte WG der Schweiz/Portrait einer jüdischen Studentin aus Tübingen/Lebensmittelretter- Verein Westerwald/Gesetz gegen Separatismus erzürnt Religionen in Frankreich

/Die neue Synagoge in Speyer war früher eine katholische Kirche/Französisch in grenznahen Kitas vor dem Aus?/Fazit nach 21 Jahren Präsidentschaft von "Brot für die Welt" - Gespräch mit Cornelia Füllkrug-Weitzel/1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland - Die Highlights des Jubiläumsjahres in BW und RP/Überraschend hohe Spendenbereitschaft während Corona: Die Sonnenseiten der Pandemie würdigen/"Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" - Erwartungen und Ziele. Gespräch mit Josef Schuster - 1 Takes

Redaktion: Ulrich Pick mehr...