Kinderkliniken im Ausnahmezustand ++ Unternehmer hoffen auf schnelles Gesetz zur Arbeitszeitverfassung ++ Hoffen und Bangen bei Galeria-Beschäftigten ++

Kein Bett mehr frei? - Kinderkliniken wegen aktueller Krankheitswelle im Ausnahmezustand

Grippe, RS-Viren, Corona: derzeit geht einiges herum an Krankheiten. Besonders betroffen von der derzeitigen Krankheitswelle sind vor allem Kinder. Bei Kleinkindern kann ein Infekt schnell bedrohlich werden, die Einweisung ins Krankenhaus ist dann die sicherste Option. Die ohnehin schon chronisch überlasteten Kinderstationen sind derzeit noch voller als sonst, die Beschäftigten am Limit. Gesundheitsminister Lauterbach hat diese Woche seine Pläne für eine Krankenhausreform vorgestellt. Bringt sie den Klinikmitarbeiterinnen und - Mitarbeitern die so heiß ersehnte Entlastung? Geli Hensolt hat im Kinderkrankenhaus Olgahospital in Stuttgart nachgefragt.

Weitere Themen der Sendung:

Wie stehen die Unternehmen bei der Arbeitszeiterfassung da? Interview mit Aline Schröder von der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz

Gehen bald die Lichter aus? - Bangen bei den Beschäftigten der Warenhauskette Galeria. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Arbeitszeitveränderung rechtens?" und "Sonderrechte in der Probezeit für Schwerbehinderte?"Antworten vom Arbeitsrechtler Michael Felser.

SWR1 Brief der Woche an Oliver Bierhoff.

Die Fußball-Nationalmannschaft ist raus aus der WM in Katar. Und Oliver Bierhoff ist raus als Sportdirektor der Mannschaft. Warum eigentlich? Glosse von Christoph Azone