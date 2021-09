Beschreibung: Startup aus Rheinland-Pfalz baut Luxushochsitze ++ Kaum Frauen in Führungspositionen von Startups++ Holzmangel beschert Sägewerken Boom

Startup aus RP baut Luxushochsitze mit Klimaanlage, Bett und USB-Steckdosen. Wie viel Komfort brauchen Jäger, wenn sie den Abend auf dem Hochsitz verbringen? Ein Startup im Kreis Bernkastel-Wittlich glaubt: Jede Menge. Die beiden Gründer haben sich auf Luxus-Hochsitze spezialisiert, mit Schlafmatratze, Fußbodenheizung und USB-Steckdosen. Die Preise dafür sind ebenso beachtlich wie die Nachfrage- auch im Ausland. Denn viele Jäger oder Jagdpächter wohnen weit weg von ihrem Revier, so können die Jäger gleich auf dem Hochsitz übernachten. Reportage von Solveig Naber.

Weitere Themen der Sendung:

Kaum Frauen in Führungsetagen von Startups: Warum eigentlich? Interview mit Lena Rübelmann, Leiterin des Mannheimer Gründerinnenzentrums.

Bauholzmangel: Sägewerke im Schwarzwald produzieren am Anschlag. Reportage von Wolfgang Brauer.

SWR1 Höreraktion: Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser

Urlaubsanspruch bei Kurzarbeit?

Brigitte aus Nußloch: "Ich arbeite halbtags, das sind normalerweise 20 Stunden pro Woche, verteilt auf fünf Tage. Wenn ich in Kurzarbeit bin und weniger Stunden arbeite, an zwei Tagen in der Woche ganz daheimbleibe, kann mein Chef meinen Urlaubsanspruch kürzen und um welchen Anteil? Wie würde es aussehen, wenn ich die 10 Stunden auf fünf Tage verteile? Und dazu noch die Frage: Wenn eine Kürzung des Urlaubsanspruches rechtens ist - gilt dieser doch nur für die Anzahl der Monate, in denen Kurzarbeit angeordnet wurde?"

Schnelltests in Unternehmen

Markus: "Ich hatte noch eine Frage zu den Schnelltests am Arbeitsplatz: Mein Arbeitgeber verlangt von mir die Vorlage meiner Krankenversichertenkarte. Kann er die Tests über meine Krankenkasse abrechnen und ist da rechtens?"

SWR1 Brief der Woche an Brief der Woche den Chef von Coca-Cola

Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo hat dem Getränkekonzern einen Wertverlust in Milliardenhöhe beschert. Glosse von Jan Seidel.