Brigitte aus Nußloch: „Ich arbeite halbtags, das sind normalerweise 20 Stunden pro Woche, verteilt auf fünf Tage. Wenn ich in Kurzarbeit bin und weniger Stunden arbeite, an zwei Tagen in der Woche ganz daheimbleibe, kann mein Chef meinen Urlaubsanspruch kürzen und wenn ja - um welchen Anteil? Wie würde es aussehen, wenn ich die 10 Stunden auf fünf Tage verteile? Und dazu noch die Frage: Wenn eine Kürzung des Urlaubsanspruches rechtens ist – gilt dieser doch nur für die Anzahl der Monate, in denen Kurzarbeit angeordnet wurde?“ mehr...