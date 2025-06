Wie eine Studentin aus Neuwied über Nacht Chefin eines Taxiunternehmens wurde ++ Warum fällt uns ein Neustart manchmal schwer - und wie kann er trotzdem gelingen? Tipps vom langjährigen Karrierecoach Ralf Krämer ++ Frag die Arbeitsrechtlerin: Schmälert Mutterschutz den Urlaubsanspruch? ++ Warum Wut am Arbeitsplatz die Produktivität steigern kann: Fragen an Dr. Robin Umbra, Universität Hohenheim

Kaltstart im Job: Wie er gelingen kann

Plötzlich ein neues Team, ein neues Projekt - oder gleich ein komplett neuer Beruf: Immer wieder begegnen uns in der Berufslaufbahn Herausforderungen, auf die wir uns nur ungenügend vorbereitet fühlen. Wie bei Studentin Sarah Hoffmann aus Neuwied, die nach einem Schicksalsschlag zur Geschäftsführerin im Taxiunternehmen ihrer Eltern wurde - und so den Betrieb mit seinen 80 Arbeitsplätzen gerettet hat. Welche Hürden sie dabei zu überwinden hatte, berichtet Stephanie Geißler. Und: Was können wir tun, um mit neuen Situationen im Job besser zurecht zu kommen? Tipps von Ralf Krämer, langjähriger Karrierecoach aus Gau-Odernheim und ausgebildeter Werftarbeiter, der in seiner Karriere ein paar Mal die Spur gewechselt hat.

Weitere Themen der Sendung: