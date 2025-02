Jahresrückblick 2024 – Die wichtigsten Urteil des Bundesgerichtshofs

per Mail teilen

Der SWR1-Radioreport Recht blickt auf das vergangene Jahr zurück und stellt die wichtigsten BGH-Entscheidungen 2024 vor. Es geht zum Beispiel um einen Familienrichter aus Weimar, der eigenmächtig Corona-Maßnahmen an Schulen aufhob, oder um eine Waschanlage und ein Auto, die nicht zueinander passten – zulasten eines Autospoilers, der von der Anlage abgerissen wurde. Außerdem fand im Sommer 2024 der vielleicht letzten KZ-Prozess in Deutschland statt. Die ehemalige Chefsekretärin des KZ Stutthof, Irmgard Furchner, wurde wegen Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen verurteilt.

