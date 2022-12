Jahresendstress und Krankheitswelle: Was jetzt gegen Überlastung im Job hilft

Außerdem: Energieversorger unter Druck: Beschäftigte leiden unter Belastungen der Energiekrise ++ Es muss nicht immer der Hausarzt sein: Initiative gegen Facharzt-Mangel auf dem Land ++ Brief der Woche an Boris Becker

Mehr als neun Millionen Menschen in Deutschland sind krank. Grippe, Corona, und sonstige Atemwegserkrankungen haben laut RKI in der vergangenen Woche jeden und jede Neunte erwischt. Und das in der ohnehin stressigen Vorweihnachtszeit! Für die Gesunden heißt das noch mehr Arbeit, die Kranken plagen Gewissensbisse, was jetzt alles an den Kolleg*innen hängenbleibt. Wie lässt sich dieser Stress ohne weitere Ausfälle bewältigen? Interview mit Martin Lange, Professor für Gesundheitsmanagement, IST Hochschule für Management.

Weitere Themen der Sendung:

Energieversorger unter Druck: Beschäftigte leiden unter Belastungen der Energiekrise. Reportage von Jutta Kaiser

Es muss nicht immer der Hausarzt sein: Initiative gegen Facharzt-Mangel auf dem Land. Reportage von Friederike Kroitzsch

Nach dem Homeoffice zurück ins Büro. Wie klappt das soziale Miteinander mit den Kolleg*innen? Antworten von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann

SWR1 Brief der Woche an Boris Becker.

Frisch aus dem Gefängnis gibt der Ex-Tennis-Star sein erstes TV-Interview - für gut 500.000 Euro. Glosse von Sabine Geipel.