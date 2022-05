per Mail teilen

Scharfe Sanktionen sollen Kriegstreiber Putin in die Knie zwingen und den Krieg Russlands gegen die Ukraine beenden. Aber wie weit reichen die bisherigen Wirtschaftssanktionen? Die Maßnahmen des Westens richten sich gegen russische Banken, Firmen und Kreml-nahe Institutionen, aber eben auch gegen die Oligarchen, die Superreichen, die Putin an der Macht halten. Nutzt es etwas, ihnen Geld, Jachten, Villen und Luxusautos wegzunehmen? Wie funktioniert das eigentlich in der Praxis?

Die ganze Sendung zum Nachlesen