Kopftuchverbot am Arbeitsplatz: Was hat der EuGH jetzt erlaubt?

EuGH gestattet Kopftuchverbot in bestimmten Fällen ++ Stuttgarter Start-up startet mobilen Ladeservice ++ New Work auch im Handwerk? Oftersheimer Innenausbauer setzt auf Vier-Tage-Woche

Darf eine muslimische Lehrerin im Unterricht Kopftuch tragen? Eine Erzieherin in der Kita? Eine Verkäuferin im Drogeriemarkt? Diese Fragen wurden in den letzten Jahren immer wieder vor deutschen Gerichten verhandelt. Vergangenes Jahr hat das Bundesarbeitsgericht das generelle Kopftuchverbot für Lehrerinnen in Berlin noch gekippt. Diese Woche hat der Europäische Gerichtshof im Fall der Erzieherin und der Verkäuferin geurteilt: Doch, das Kopftuch kann unter bestimmten Bedingungen vom Arbeitgeber verboten werden. Interview mit Michael Fuhlrott, Professor für Arbeitsrecht, Hochschule Fresenius.

Weiter Themen der Sendung:

Batterietrucks gegen die Reichweitenangst: Stuttgarter Start-up plant mobilen Ladeservice. Reportage von Geli Hensolt.

New Work auch im Handwerk? Oftersheimer Innenausbauer setzt auf Vier-Tage-Woche. Reportage von Ninja Degen.

SWR1 Mitmachaktion: Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle

Jasmin aus Speyer:

„Ich habe in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. Jetzt bietet sich in meiner Heimatstadt eine günstige Gelegenheit, eine Kneipe zu übernehmen. Ich habe aber Angst, dass ich mich finanziell übernehme und dass Corona mich monatelang ausbremsen könnte, was ich mir nicht leisten kann. Was würden Sie mir raten?“

Patrizia aus Schifferstadt:

„Ich könnte mir vorstellen, den Arbeitgeber zu wechseln und habe demnächst ein Vorstellungsgespräch – leider nur Online. Vor Ort wäre es sicher leichter für mich, ein Gespür zu bekommen, wie die Stimmung im Unternehmen ist, wie die Kollegen ticken, wie Arbeitsplätze, Kantine oder Gemeinschaftsräume gestaltet sind. Haben Sie eine Idee, wie ich an diese Infos kommen könnte?“

SWR1 Brief der Woche an Alex Rodriguez

Der frühere US-Baseball-Star will den italienischen Sammelbild-Produzenten Panini kaufen. Glosse von Sabine Geipel.