Der Katholikentag in Stuttgart – Ein Ausblick auf Programmhighlights - Der Katholikentag in Stuttgart - 1. Teil/Gespräch mit Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken - Der Katholikentag in Stuttgart - 2. Teil/Gespräch mit Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken - Kämpfen oder austreten? Das Dilemma der katholischen Gläubigen - Als Missbrauchsopfer zurück in die Kirche - Porträt Johanna Beck

- "Ich muss raus aus dieser Kirche" - Der ehem. Speyerer Generalvikar Andreas Sturm hat ein Buch geschrieben. - Standpunkt: Hoher Preis und harter Mangel - Putin setzt Weizen als Waffe ein - Fragwürdig?! - "Zentralrat der Konfessionsfreien" hat sich der Öffentlichkeit vorgestellt - Glaube und Hoffnung - Neuanfang für die Ukrainerin Tetyana (Stefanie Meinecke) - 60 Jahre „Wichern“– das einzige Kirchenschiff im süddeutschen Raum feiert Jubiläum

Redaktion: Cüneyt Özadali