Wie der Mietmarkt über Wohl und Wehe kleinerer Betriebe in Mainz entscheidet ++ Braucht es neue Regeln für die Mieten von Gewerbeimmobilien? Fragen an Karina Szwede, IHK für Rheinhessen ++ Bauer mit Burnout: ein Landwirt bricht das Schweigen ++ Frag die Arbeitsrechtlerin Julia Englert: Muss der Arbeitgeber Schichtzulage zahlen?

Hohe Mieten, sterbende Läden?

Nach Jahren der Krise kommt der Immobilienmarkt wieder in Schwung und auch die Mieten ziehen wieder an. Für kleine Geschäfte in großen Städten kann das zum Problem werden: Wie für eine Physiotherapeutin aus Mainz, die in wenigen Monaten ihre Praxis dichtmacht, weil sie nach einer Sanierung 80 Prozent mehr Miete zahlen soll als bislang. Oder einen Hersteller von Bio-Seifen aus Rheinhessen, der sich lange in der Landeshauptstadt erfolglos nach einer bezahlbaren Ladenfläche umgesehen hat - und jetzt fündig geworden ist. Wie der Mietmarkt über Wohl und Wehe kleinerer Betriebe entscheidet, berichtet Wolfgang Brauer.



Verrammelte Ladentüren und leere Schaufenster gehören an vielen Orten zum Stadtbild dazu. Welchen Anteil haben die Mieten am Ladensterben - und braucht es angesichts sinkender Umsätze in vielen Branchen neue Regeln für Gewerbemieten? Interview mit Karina Szwede, IHK für Rheinhessen.

Weitere Themen der Sendung: