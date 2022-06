Hochsitz statt Hörsaal: Ein Neubademeister in Freiburg

Personalmangel in Schwimmbädern: Chancen für Quereinsteiger ++ Darf ein Arbeitgeber gendergerechte Sprache vorschreiben? ++ Brief der Woche ++ Start-up näht Bikinis aus alten Fischernetzen

Sonne satt und sommerliche Hitze: Zahlreiche Menschen zieht es bei Temperaturen von weit über 30 Grad an den See oder ins Schwimmbad. In vielen Regionen aber können die Bäder nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten, weil sie unter Personalmangel leiden. Ein Problem, das sich während der Corona-Krise noch verschärft hat, denn viele Bademeister sind in andere Branchen abgewandert. Auch die Regio Bäder GmbH in Freiburg kämpft um jeden Mitarbeiter und ist froh, in Christopher Heiß einen Quereinsteiger gefunden zu haben, der den Sprung ins Bad gewagt hat. Reportage von Stephanie Geißler.

Gender-Leitfaden bei Audi - VW-Mitarbeiter klagt wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Interview mit Gregor Thüsing, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn.

Geld verdienen, Meer retten - Trierer Start-Up produziert nachhaltige Bikinis aus Fischernetzen und alten Teppichen. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Spielen Knigge-Regeln heute überhaupt noch eine Rolle?"Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.

SWR1 Brief der Woche an Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

Was, wenn die Gasspeicher bis zum Winter nicht so voll ist, dass wir gut über die kalten Monate kommen? Glosse von Anno Wilhelm.