Nach neuem Impfrekord: Sind Impfzentren ein Auslaufmodell? ++ Später in Rente, mehr Zuwanderung? IW befürchtet noch stärkeren Fachkräftemangel ++ Keks statt Abfall: Start-up verwertet Lebensmittelreste für Snacks

Impfstart bei den Hausärzt*innen: Sind Impfzentren ein Auslaufmodell?

Nur wenige Dosen Corona-Impfstoff wurden im ersten Aufschlag an Hausarzt-Praxen in ganz Deutschland verteilt, trotzdem gab es einen neuen Impfrekord. Trotz Bürokratie, immenser Nachfrage und ersten Lieferverzögerungen sehen sich die Hausärzt*innen bestätigt, dass ihre Impf-Expertise die Impfzentren mittelfristig überflüssig macht. Unser Reporter war bei den ersten Impfungen in Rheinland-Pfalz dabei.Reportage von Wolfgang Brauer.



Weitere Themen der Sendung:

Später in die Rente, mehr Zuwanderung? IW befürchtet noch stärkeren Fachkräftemangel.Interview mitProfessor Axel Plünnecke, Institut der Deutschen Wirtschaft

Keks statt Abfall: Start-up verwertet Lebensmittelreste für Snacks.Reportage vonSandra Kolnik.



SWR1 Höreraktion: Frag den Arbeitsrechtler Michael Felser.

Barbara aus Miltenbach:

"Ich hatte mal eine 50-Prozent-Stelle als nebenberufliche Lehrerin im Öffentlichen Dienst. Diese Stelle wurde gegen meinen Willen auf 25 Prozent reduziert. Alle sagen, es gäbe so viel zu tun, aber meine Stelle wieder auf 50 Prozent aufzustocken ginge nicht, weil keine Stelle da sei. Auf meinen Antrag auf Stundenerhöhung wird nicht reagiert. Was kann ich tun?"



Flora aus Kornwestheim:

"Ich habe einen Schwerbehindertenausweis und arbeitete im öffentlichen Dienst. Ich habe über den Schwerbehindertenvertreter einen neuen Stuhl und einen höhenverstellbaren Tisch beantragt, ohne zu wissen, dass ich das direkt bei der Rentenversicherung hätte tun müssen. Der schwerbehinderten Vertreter klärte mich auch nicht darüber auf. Nach langem Warten wurde ich arbeitsunfähig, bis heute ist mein Rücken noch nicht gut. Ich würde gerne dagegen vorgehen und auch Schmerzensgeld bekommen. Was habe ich für Möglichkeiten?"



SWR1 Brief der Woche an Ursula von der Leyen

Die Präsidentin der EU-Kommission musste beim Staatsbesuch in der Türkei auf dem Sofa platznehmen.Glosse von Katharina Krüger.