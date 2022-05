„Hast du mit dem Kunden geschlafen?“ – Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

Ein Opfer sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erzählt ++ Frauennotruf Mainz berät Frauen, die am Arbeitsplatz belästigt werden ++ Brief der Woche an den Frankfurter OB Feldmann ++ Social-Media Manager helfen Firmen bei Shitstorms

"Hast du mit dem Kunden geschlafen?" - Ein Opfer sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erzählt.

Auf den ersten Blick scheint alles harmlos: der Kollege bringt einen unangebrachten Spruch, schielt vielleicht ein bisschen zu lang auf den Busen der Kollegin oder berührt beim Vorübergehen deren Hinterteil. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist aber kein Kavaliersdelikt. Für die betroffenen Frauen kann das die Hölle sein und bis zur psychischen Erkrankung oder Kündigung führen. Wir hören die Geschichte einer jungen Frau aus Baden-Württemberg, deren Teamleiter sie ein Jahr lang mit Sprüchen, vermeintlichen Witzen und Fragen belästigt hat. Reportage von Lena Stadler. Weitere Themen der Sendung: Sexuelle Belästigung, Gewalt oder Diskriminierung bei der Arbeit kommt häufiger vor als man denkt. Interview mit Annette Diehl, Geschäftsführerin und langjährige Beraterin beim Frauennotruf Mainz e.V.

Gegen den Shitstorm - Wie man Social Media Manager*in wird. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Kurze Hose bei Männern" und "Unwohlsein im Großraumbüro". Antwort von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an den Frankfurter OB Peter Feldmann. Für den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann brennt es grade an mehreren Ecken. Doch trotz äußerst peinlichem Verhalten bei der Siegesfeier von Eintracht Frankfurt und sexistischen Sprüchen gegenüber Stewardessen will er nicht zurücktreten. Glosse von Sabine Geipel

Sendung am Sa. , 28.5.2022 13:00 Uhr, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1