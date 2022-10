Die Themen:

Proteste in Stuttgart gegen das Regime im Iran / Gespräch mit Ulrich Pick über die Proteste gegen das Iran-Regime / Friedenspreisträger Serhij Zhadan auf der Buchmesse / Kinderbücher und Diversity-Fachtagung auf der Frankfurter Buchmesse / Gekränkte Freiheit - Gespräch mit Buchautorin Carolin Amlinger /

Die Steinmetze am Mainzer Dom / Standpunkt: Nur Vegetarisches in Freiburger Mensen und Kitas / Das Projekt La Strada im Rotlichtviertel in Stuttgart / Kinder erforschen ihre Sprachen - Sprach-Checker Projekt Mannheim / Eine Aussteigerin gegen die Zeugen Jehovas / Die Teddyklinik in Mainz

