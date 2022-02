Die Themen: Talk mit Polizeiseelsorger Diakon Georg Hug / Zwischenruf zum Mord an Polizisten / Kirchenaustritte in Spanien und Polen / Gespräch zu den Ergebnissen der 3. Synodalversammlung des katholischen Reformprozesses Synodaler Weg mit Ulrich Pick / Schutzkonzepte gegen sexuellen Missbrauch in der Diözese Rottenburg Stuttgart / Einkehrkirche Öhringen / Todsünde Habgier / Science in the City - Pop-up-Infoladen zum Thema Krebs in Heidelberg

Redaktion: Utku Pazarkaya mehr...