Geschieden oder homosexuell: Bischöfe pro Arbeitsrechtsreform

Die katholische Kirche will ihr Arbeitsrecht modernisieren, doch reicht das? ++ Weihnachtsmärkte - wieder alles normal für die Beschicker? ++ Weihnachtsshopping: Haben auch kleine Läden Chancen auf große Geschäfte? ++ Brief der Woche an die Telefonzelle

Keine Absagen, dafür kaum Personal: Wie geht' s den Weihnachtsmarktbeschickern?

Nach dem Total-Ausfall 2020 und dem Teil-Ausfall 2021 gehen gerade bundesweit die Weihnachtsmärkte ohne Corona-Auflagen los. Und viele können die erste Tasse Glühwein oder Tüte Maronen auch kaum erwarten. Doch das ungetrübte Adventsglück gibt es wieder nicht: In diesem Jahr kämpfen die Marktbeschicker mit hohen Energiekosten und Personalengpässen. Welche Seite überwiegt? Wolfgang Brauer mit einem Stimmungstest vom Weihnachtsmarkt in Mainz Weitere Themen der Sendung: Halleluja! Die katholische Kirche modernisiert ihr Arbeitsrecht - aber reicht das? Interview mit Beate Schwittay, Bundesvorsitzende der Katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB.

Unverwechselbar: Wie sich kleine Läden trotz Corona und Online-Konkurrenz behaupten. Reportage von Lena Stadler

Wie kann ich meinen Chef von mehr Homeoffice überzeugen? Antworten von Business-Coach Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an die Telefonzelle. Abschied nach mehr als 140 Jahren: Die letzte Telefonzelle geht, die Erinnerung bleibt. Diese Woche war es so weit, die letzten der einst 160.000 "Fernsprecher" wurden abgeschaltet. Zu teuer, wenn sowieso alle ein Handy haben, argumentiert die Deutsche Telekom und hat vermutlich Recht. Ein bisschen nostalgischer Herzschmerz darf aber sein.Glosse von Katharina Krüger.

