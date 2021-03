Initiative „Business Council for Democracy“ schult in der Mittagspause ++ Streiks trotz Corona: Unternehmen verurteilen Arbeitskampf der IG Metall in der Krise ++ Online gekauft von der Weide ums Eck: Start-Up setzt auf regionales Fleisch

Von „Chemtrails“ bis „Zwangsimpfungen“: Nicht erst seit der Corona-Krise verbreiten sich Verschwörungsmythen in der Gesellschaft. Doch Aufklärungskampagnen richten sich häufig an Jugendliche und nicht an Erwachsene. Die Initiative „Business Council for Democracy“ (BC4D) bietet deswegen gemeinsam mit zunächst sechs großen deutschen Unternehmen Schulungsangebote am Arbeitsplatz an. Warum und wie tun sie das?

Interview mit Melanie Dense, Projektleiterin bei der Robert Bosch Stiftung.

Weitere Themen der Sendung:

Streiks trotz Corona: Unternehmen verurteilen Arbeitskampf der IG Metall in der Krise. Reportage von Wolfgang Brauer.

Online gekauft von der Weide ums Eck: Start-Up setzt auf regionales Fleisch. Reportage von Elke Klingenschmitt.

SWR1 Höreraktion: Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle

Klemens aus Freiburg:

„Ich verdiene in meinem Job relativ gut, arbeite dafür aber auch viel. Trotzdem habe aber das Gefühl, mich in meinem Bekanntenkreis für mein gutes Einkommen permanent rechtfertigen zu müssen. Womöglich liegt das an der deutschen Neidkultur. Wie reagiere ich darauf am besten?“

Hans-Peter aus Calw:

„Ich betreue als Lehrer geflüchtete Jugendliche, die sich bewerben wollen. Darf ich das Anschreiben aus der Erzählperspektive meiner Person verfassen, weil klar sein dürfte, dass meine Schülerinnen des Deutschen noch nicht so mächtig sind wie hier aufgewachsene?“

SWR1 Brief der Woche an die Maus

Die ARD feiert diese Woche den 50. Geburtstag der „Sendung mit der Maus“. Glosse von Christoph Azone.