Tarifverhandlungen bei der Bahn: GDL auf Konfrontationskurs

Noch bis Dienstag läuft der aktuelle Tarifvertrag der Gewerkschaft der Lokführer bei der Deutschen Bahn, solange gilt damit die sogenannte Friedenspflicht, in der die Gewerkschaft nicht streiken darf. Doch dann könnte es schnell richtig ernst werden. GDL-Chef Claus Weselsky denkt sogar schon laut über eine Urabstimmung über längerfristige Streiks noch vor der ersten Tarifrunde nach. Wie heftig wird der Arbeitskampf? Interview mit Prof. Klaus Dörre, Gewerkschaftsforscher an der Uni Jena. Weitere Themen der Sendung: Gegen den Ärztemangel: Landkreis Altenkirchen setzt auf "Ärzte-Kümmerin". Reportage aus Altenkirchen von Wolfgang Brauer.

SWR1 Arbeitsplatz Spezial: Wie Künstliche Intelligenz die Arbeit an Gerichten verändert. Reportage aus Stuttgart von Alexander Winkler.

"Dürfen Überstunden schlechter bezahlt werden als Regelarbeitszeit?" und "Trotz Aufforderung kein Zeugnis: Wie lange habe ich Anspruch?" Antworten von Arbeitsrechtler Michael Felser. Hörtipp: SWR2 Wissen "Mit künstlicher Intelligenz gegen den Fachkräftemangel?" SWR1 Brief der Woche an Didier Conrad. Der neue Asterix-Band setzt auf Achtsamkeit: regeneratives Zöpfeflechten statt Prügelei. Glosse von Katharina Krüger.