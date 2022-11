„Frauen traut euch“ – Frauen wagen nur selten den Schritt in die Selbstständigkeit

"Frauen traut euch: "Chefinnenstadt" Worms fördert Unternehmerinnen ++ Interview mit Carla Krolage: Warum Frauen so selten gründen ++ Gans schön teuer: Warum Gänsezüchter dieses Jahr mehr Geld verlangen müssen

"Frauen, traut euch" - die Stadt Worms fördert Unternehmerinnen

Wer ein Unternehmen gründet, ist in Deutschland in 75 Prozent der Fälle ein Mann. Frauen wagen nur selten den Schritt in die Selbstständigkeit. Die selbsternannte Chefinnenstadt Worms will was dagegen tun und Unternehmerinnen ermutigen und unterstützen. Seit Oktober vergibt die Stadt in einem Pilotprojekt Stipendien an Frauen, die sich selbstständig machen und ein Unternehmen gründen wollen. Neben einem Platz in einem Co-Working Space gibt es spezielle Beratung. Wolfgang Brauer hat zwei der aktuell vier Stipendiaten bei der Arbeit im Büro besucht.

Weitere Themen der Sendung:

Ifo-Institut: Frauen gründen zu selten. Interview mit Dr. Carla Krolage

Gans schön teuer - Warum Gänsezüchter dieses Jahr mehr Geld verlangen. Reportage von Geli Hensolt.

Praktikum wegen Langeweile abbrechen und Verdienste der Kolleg*innen rauskriegen. Antworten vom Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR1 Brief der Woche an die Bischöfinnen und Bischöfe der EKD.

Künftig sollen sich die Bischöfinnen und Bischöfe der EKD bremsen und im Sinne des Klimaschutzes auf der Autobahn nur noch 100 Km/h fahren, auf der Landstraße gilt für sie dann Tempolimit 80. Unser Briefeschreiber Christoph Azone ehrt diese kirchliche Mission in seinem Brief der Woche. Glosse von Christoph Azone.