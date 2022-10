Firmen schicken Beschäftigte zum Spritspartraining

Sprit sparen mit dem Dienstwaren ++ Immer mehr Frauen in Vorständen ++ Brief der Woche an Sanifair ++ Schornsteinfeger im Stress ++ Frag den Karriere-Coach!

Weitere Themen der Sendung: Sprit sparen mit dem Dienstwagen: Firmen schicken Beschäftigte zum Training. Reportage von Geli Hensolt.

Immer mehr Frauen in Vorständen - aber es tut sich nur langsam was. Interview mit Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Allbright Stiftung.

„Keine Wärme-Experimente im Haus!“: Schornsteinfeger im Stress. Reportage von Wolfgang Brauer.

„Ständig Rechenschaft ablegen für Gehaltserhöhung?", „Fühle mich vom Chef übergangen - was kann ich tun?" Antworten von Karriere-Coach Martin Wehrle. SWR1 Brief der Woche an Sanifair Der Toilettenbetreiber will die Preise von 70 Cent auf einen Euro erhöhen. Glosse von Christoph Azone.

