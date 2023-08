Fast verdoppelt: Deutlich mehr Fehlzeiten wegen psychischer Belastungen

Das "Barbenheimer"-Dilemma: Mitten im Kinoboom fehlt das Personal ++ Wenn der Müll brennt: Abfallbetriebe fürchten Gefahren durch falsch entsorgte Batterien ++ SWR1 Brief der Woche an Thomas Gottschalk

Schon seit Jahren steigt die Zahl der Tage, an denen Beschäftigte in Deutschland wegen psychischer Belastungen wie Depressionen oder Burnout ausfallen. Doch jetzt zeichnet sich ein neuer Höhepunkt ab: Im ersten Halbjahr 2023 kamen auf 100 Versicherte 303 Fehltage wegen psychischer Diagnosen - 85 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2022. Besonders betroffen von der Entwicklung seien Beschäftigte im Verkauf sowie in sozialen Berufen wie in der Alten- und Krankenpflege oder in der Kinderbetreuung.Interview mit Antje Judick, Arbeitspsychologin der Krankenkasse KKH.



Das "Barbenheimer"-Dilemma: Mitten im Kinoboom fehlt das Personal. Reportage aus Ravensburg von Moritz Kluthe.

Zu alt für einen Jobwechsel?

Großer Druck bei Studienplatzsuche durch meine Eltern, was soll ich tun?

Antworten vom Karriere-Coach Martin Wehrle.

Wenn der Müll brennt: Abfallbetriebe fürchten Gefahren durch falsch entsorgte Batterien.Reportage aus Mehlingen von Wolfgang Brauer.



SWR1 Brief der Woche an Thomas Gottschalk

Der Moderator will bei "Wetten, dass..?" aufhören. Diesmal wirklich. Wirklich?Glosse von Katharina Krüger.