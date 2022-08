„Fachkräftemangel erreicht Höhepunkt: Kritik an der Arbeitsmoral der Generation Z“

Überfüllte Züge, genervtes Personal: Bahn-Gewerkschaften sind gegen eine Fortführung des 9-Euro-Tickets ++ SWR1 Brief der Woche an Uri Geller ++

Fachkräftemangel erreicht Höhepunkt: Wie berechtigt ist die Kritik an der Arbeitsmoral der Generation Z? Der Fachkräftemangel wird für die deutsche Wirtschaft zu einer immer größeren Belastung: Jedes zweite Unternehmen muss bereits seine Geschäfte einschränken, weil es an Personal fehlt. Ein Problem, dass sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird, weil viele Babyboomer in Rente gehen und weniger junge Menschen nachrücken. Und die, die auf den Arbeitsmarkt drängen, wollen oft nicht voll arbeiten, weil ihnen ihre Work-Life-Balance wichtiger ist als die Karriere. Ist die Generation Z, gemeint sind damit die um die Jahrtausendwende Geborenen, Mitschuld am Personalmangel? Interview mit Dr. Steffi Burkhart, Expertin für New Work.

Weitere Themen der Sendung

Überfüllte Züge, genervtes Personal: Bahn-Gewerkschaften sind gegen eine Fortführung des 9-Euro-Tickets. Reportage von Wolfgang Brauer.

Weinberg statt Werkstatt - Menschen mit Behinderung helfen im Weinbau. Reportage von Stephan Ebmeyer.

Nach Schlaganfall gibt mir mein Arbeitgeber keine Arbeit mehr. Muss ich mich an die Regeln der neuen Muttergesellschaft halten? Antwort von Arbeitsrechtler Michael Felser.

SWR1 Brief der Woche an Uri Geller.

Der Magier will den russischen Präsidenten Putin mit der Kraft seiner Gedanken an einem Atomangriff hindern. Glosse von Anno Wilhelm.