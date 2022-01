Teure Strom- und Gaspreise bedrohen Unternehmen +++ 2022 wird das Jahr der digitalen Verwaltung - theoretisch +++ Brief der Woche an den Papst +++ Ausbildung in Teilzeit, wie gut funktioniert das?

Audio herunterladen (16,9 MB | MP3) Weitere Themen der Sendung: Existenzgefährdende Energiebeschaffung: Kommt jetzt die Pleitewelle? Reportage von Wolfgang Brauer.

Das digitale Amt: Ein Jahr bleibt, um Bürgerdienste online zu bringen. Wird das noch was? Interview mit Michael Pfefferle, Bereichsleiter beim IT-Verband Bitkom.

Ausbildung in Teilzeit: Wer profitiert und wie gut funktioniert’s? Reportage von Geli Hensolt.

Wenn wegen Corona-Fällen im Hort die Arbeit wegfällt: Muss man dafür Urlaub nehmen? Darf der Kollege gleich viel verdienen, obwohl er viel kürzer dabei ist? Antworten von Michael Felser, Arbeitsrechtler. SWR1 Brief der Woche an Papst Franziskus Papst Franziskus kritisiert Kinderlose. Obwohl die katholische Kirche per Zölibat schon Millionen von Priestern das Kinderkriegen verboten hat? Und das ist nicht der einzige Grund, warum der Vorwurf ziemlich schräg ist. Glosse von Christoph Azone. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ANSA via ZUMA Press | Vatican Media Press Office