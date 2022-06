Ernte gut, Umsätze schlecht: Spargel- und Erdbeerbauern sind sauer

Heimische Erzeuger werfen Supermärkten Preisdumping vor ++ Ohne Quote geht' s wohl nicht? Kaum Ostdeutsche in Spitzenpositionen ++ "Landvergnügen" profitiert vom Camping-Boom ++ Brief der Woche an TV-Richterin Barbara Salesch

Preisdruck und sparsame Kundschaft: Spargelbauern sind zum Saisonende unzufrieden. Später Schnee, dann direkt die erste Hitze. Dazu die Kaufzurückhaltung, ausgelöst durch Teuerung und Kriegssorgen. Spargelbauern im Südwesten sprechen von einer "der schlechtesten Saisons der letzten 10 Jahre." Ähnlich enttäuscht sind die Erdbeerbauern. Den Supermärkten werfen sie vor, trotz guter regionaler Ernte mit billiger Ware aus dem Ausland die Preise runter und die heimischen Bauern an die Wand gedrückt zu haben. So sieht es auch eine Spargelbäuerin im pfälzischen Gerolsheim. Reportage von Wolfgang Brauer. Weitere Themen der Sendung Wessis unter sich: Warum gibt es so wenige Ostdeutsche in Spitzenjobs? Interview mit Cornelia Stieler, Coach und Gründerin von "Ostzigartig", einer Beratung speziell für Menschen mit Ost-Biographie

Wohin mit all den Wohnmobilen: Wie Camping-Alternativen vom Boom profitieren. Reportage von Stephanie Geissler

Wenn ich vor Schichtbeginn Dienstkleidung anziehen muss - gehört das zur Arbeitszeit? Wenn ich zwischen Einsatzorten wechseln muss - gehört das zur Arbeitszeit? Antwort von Arbeitsrechtler Martin Wehrle. Comeback mit 72: SWR1 Brief der Woche an TV-Richterin Barbara Salesch. Warum werden zurzeit so viele alte TV-Formate wiederbelebt? Steckt hinter dem Retro-Revival mehr als Ideenlosigkeit? Ist das olle Fernsehen zeitgemäßer als wir denken? Schließlich bietet selbst einer der größten Streaming-Dienste ein neues, ja wirklich, lineares Programm an. Weil viele von der ständigen Qual der Wahl gestresst sind. Glosse von Christoph Azone.

