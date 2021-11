Die Themen: Welthundetag: Balou, die Werkzeughündin, beim Einsatz im Seniorenheim / "Kunst bewegt Grenzen" - Projekt zur Integration geflüchteter Künstlerinnen und Künstler in Germersheim / Vom Lob der harten Arbeit - Waldpflege am Schauinsland / Die Kirche muss ans System - Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, im Vorfeld der Weltsynode in Rom / Die Stimme der Schwarzen - zum 90. Geburtstag von Desmond Tutu / "Das große Fest ist vorbei" - Future Food. Essen für die Welt von morgen in Ulm / Welttag der seelischen Gesundheit: "Schattenmutter“ - der neue Comic von Stefan Haller erzählt von der psychischen Erkrankung seiner Mutter und den Folgen für die ganze Familie / Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenbringen - Gespräch mit Dr. Peter Neher, dem scheidenden Caritas-Präsidenten / Kein Ende antisemitischer Anfeindungen - zum zweiten Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle / Gesprächsbedarf nicht nur wegen Corona - hohe Nachfrage der Telefonseelsorge, Interview mit Martina Rudolph-Zeller, Leitung der Evangelischen TS Stuttgart / Welttag seelische Gesundheit: die heilende Kraft der Techno Beats / Marc Zuckerbergs rosarote Facebook-Welt / Reform mit angezogener Handbremse? Beginn der Weltsynode in Rom / Tablets schon für die Kita? - Praxistag in Ravensburg

Redaktion: Silke Arning mehr...