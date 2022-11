Einmalzahlungen und mehr Lohn: Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie

per Mail teilen

"Dreckiges Spiel" statt Teamplay: Leistungsprämien fördern aggressives Verhalten im Job ++ Public Viewing oder nicht? WM stellt Gaststätten vor schwierige Entscheidungen ++ Brief der Woche an Sergej Lawrow

Kommt der Tarifabschluss der IG Metall auch nach RP?

Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg bekommen innerhalb der nächsten beiden Jahre gut acht Prozent mehr Lohn. Zusätzlich gibt es eine steuerfreie Einmalzahlung. Diesen Pilotabschluss können jetzt andere Bundesländer übernehmen. Wie kommt der Tarifabschluss bei den Beschäftigten der Branche in Rheinland-Pfalz an? Und wie schnell können sie auch hier auf eine Einigung hoffen? Reportage von Andreas Kahlmeyer.

Weitere Themen der Sendung:

"Dreckiges Spiel" statt Teamplay: Leistungsprämien fördern aggressives Verhalten im Job. Interview mit Professor Niels Van Quaquebeke, Kühne Logistics University.

Public Viewing oder nicht? WM stellt Gaststätten vor schwierige Entscheidungen. Reportage von Wolfgang Brauer.

Wegfall der Corona-Isolationspflicht in BW: Wie müssen Betriebe ihre Beschäftigten schützen? Antworten von Arbeitsrechtler Michael Felser.

SWR1 Brief der Woche an Sergej Lawrow

In einem PR-Video trägt der russische Außenminister das T-Shirt eines queeren amerikanischen Künstlers.Glosse von Sabine Geipel.