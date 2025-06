per Mail teilen

Nach Visa-Verschärfungen in den USA: Sind die Staaten für Studierende noch attraktiv? Umfrage ++ Droht den USA ein Abgang von wissenschaftlichen Fachkräften? Und könnte Deutschland diese tatsächlich abwerben? Interview mit dem Generalsekretär vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ++ Kampf gegen den Fachkräftemangel im Freibad: Eine rheinland-pfälzische Gemeinde fliegt Saisonkräfte aus Argentinien ein ++ Frag den Arbeitsrechtler: Welche Pflichten habe ich bei der Kündigung?

Droht ein "Brain Drain" in den USA - und kann Deutschland davon profitieren?

Die USA verschärfen die Visa-Vergabe für Ausländer an der Elite-Uni Harvard - nicht nur für Studierende, sondern z.B. auch für Forschende und Gastdozenten. Droht den USA deshalb jetzt ein "Brain Drain", ein Abfluss von hochqualifizierten Fachkräften? Und könnte Deutschland davon profitieren? Reporter Wolfgang Brauer hat sich bei Studierenden an der Uni Heidelberg umgehört, ob die USA für sie überhaupt noch attraktiv sind. Und im Interview erklärt der Generalsekretär vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), Dr. Kai Sicks, ob und wie Deutschland um ausländische Forschende werben kann.



