Die Ukraine-Helfermacher: Eine App bringt Freiwillige und Initiativen zusammen

Ein Start-up aus Worms will das Ukraine-Engagement kinderleicht machen ++ Taxiunternehmer im Spritpreisstress ++ Was der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine für den Arbeitsmarkt bedeutet

Die Helfermacher - Ein Start-up aus Worms bringt Ukraine-Freiwillige und Hilfsangebote zusammen. Viele wollen sich in diesen Tagen für die Menschen in der Ukraine engagieren. Doch nicht alle wissen, wie das konkret geht. Beim Start-up "Flexhero" in Worms hat man dafür eine Lösung: In der App des Unternehmens können Hilfsaktionen ihr T laufend aktualisiert vorstellen, Freiwillige können regionale Anlaufstellen finden und sich zielgerichtet einbringen. Für Hilfsaktionen der Ukraine-Hilfe bieten die Macher der App den Service jetzt komplett kostenlos an. Hunderte von Helferinnen und Helfer haben in den vergangenen Tagen ihren Einsatzort über "Flexhero" gefunden. Beitrag von Karin Pezold, SWR Regionalbüro Mainz

Weitere Themen der Sendung:

Was der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine für den deutschen Arbeitsmarkt bedeutet. Gespräch mit Herbert Brücker, Migrationsexperte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Taxiunternehmer im Spritpreisstress. Reportage von Wolfgang Brauer, SWR Wirtschaftsredaktion

Krank geworden vor Antritt der neuen Stelle: Wer zahlt den Lohn? Homeoffice-Verbot für Teilzeitkräfte: Ist das zulässig? Fragen an Arbeitsrechtsexperte Michael Felser

SWR1 Brief der Woche an Thekla Walker, Umweltministerin BW.

Zurück in die 70er! Autofreie Sonntage gegen die Abhängigkeit von Putins Öl. Diesen Vorschlag hat in dieser Woche die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walter gemacht. Eine Idee mit riesigem Potenzial, für Mensch, Tier und Maschine. Glosse von Anno Wilhelm