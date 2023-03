Die Kirchenfinanzierung

Die Kirchen, so ist immer wieder zu hören, soll zu den wohlhabensten Institutionen in Deutschland gehören. Doch stimmt das wirklich oder ist dies bloß eine üble Nachrede von Kritikern der Kirchen? Um das herauszubekommen, sollte man gleich mehreren Fragen nachgehen. Erstens: Woher beziehen die Kirchen ihre laufenden Einkünfte? Zweitens: Wie groß ist eigentlich das Gesamtvermögen der Kirchen in Deutschland? Drittens: Wie wernden die Finanzverhältnisse der Kirchen in Zukunft aussehen, denn viele Menschen kündigen zur Zeit ihre Mitgliedschaft auf. Meine Kollegin Petra Thiele hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.