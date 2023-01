"Die Chancen auf einen neuen Job sind so gut wie nie"

per Mail teilen

Arbeitsmarktexpertin: Wer einen neuen Job sucht, hat beste Chancen ++ Kein "Mutterschutz für alle": Schreinerin gibt Selbstständigkeit auf ++ Zu viele Krisen: Beschäftigte in den Jobcentern sind am Limit

Der Fachkräftemangel wird für viele Unternehmen immer mehr zum Problem. Laut DIHK-Fachkräftereport konnten von 22.000 befragten Unternehmen mehr als die Hälfte nicht alle offenen Stellen wieder besetzen. Was für die Unternehmen eine bittere Pille ist, ist für Jobsuchende ein Glücksfall. Wer schon länger vorhat, sich beruflich zu verändern, für den wäre jetzt also die Gelegenheit. Interview mit der Arbeitsmarktexpertin Dr. Annina Hering vom Jobportal Indeed.

Weitere Themen der Sendung:

Zu viele Krisen: Die Beschäftigten in den Jobcentern sind am Rand ihrer Kräfte. Reportage von Wolfgang Brauer.

"Kündigung wegen Mobbing". Antwort von SWR1-Arbeitsrechtler Michael Felser.

Kein "Mutterschutz für alle": Sind Familienplanung und Selbstständigkeit nicht vereinbar? Reportage von Alexander Winkler.

SWR1 Brief der Woche an Ghostwriter J.R. Moehringer

Alle reden über den abtrünnigen Prinz Harry, der diese Woche im britischen Fernsehen ein Interview gegeben und seine Memoiren veröffentlich hat. Doch wer spricht schon über den J.R. Moehringer? Den Mann, der Prinz Harry eine Stimme gegeben, bzw. seine Worte zu Papier gebracht hat. Glosse von Katharina Krüger.